Roma-Como 1-0 | Wesley torna e segna Gasp batte Fabregas all' Olimpico

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 15esima giornata di Serie A, Roma e Como si affrontano all'Olimpico. La sfida si conclude con una vittoria dei giallorossi per 1-0, grazie a un gol di Wesley al 60º. La rete del brasiliano conferma il predominio della Roma nel match, con Gasp che supera Fabregas nella gestione tattica della partita.

