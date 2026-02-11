Roma assalto del Manchester City a Wesley | pronti oltre 50 milioni

La Roma sta vivendo una giornata di fermento. Il club sta affrontando la possibilità di perdere Wesley, che ha attirato l’attenzione del Manchester City. I vertici del City sarebbero pronti a mettere sul piatto più di 50 milioni di euro per il giovane attaccante. Wesley, che ha mostrato il suo talento con la maglia giallorossa, si trova al centro di una trattativa che potrebbe cambiare le sue prospettive di carriera. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, mentre la Roma cerca di capire se può trattenere il giocatore o se dovrà lasciarlo andare

Le prestazioni di Wesley con la maglia della Roma non sono passate inosservate ai vertici del calcio europeo. Il laterale brasiliano, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, è finito prepotentemente nel mirino del Manchester City. Secondo quanto rimbalza dal Brasile tramite il portale UOL Esporte, il club di Pep Guardiola sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra superiore ai 50 milioni di euro per strappare l'ex Flamengo alla Capitale già nella prossima finestra di mercato. L'esterno giallorosso sta vivendo una stagione di consacrazione assoluta, dimostrando una spinta offensiva e una solidità difensiva che lo hanno reso uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

