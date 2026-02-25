Rogoredo Cinturrino subito destituito

Il fermo di Cinturrino ha portato il Capo della Polizia Pisani a ordinare immediatamente la sua destituzione. Questo passo è stato deciso dopo aver raccolto prove sul suo comportamento scorretto, che ha sollevato molte preoccupazioni tra gli agenti. La decisione arriva in un momento di tensione all’interno del commissariato di Rogoredo, dove si cerca di mantenere l’ordine tra le forze di polizia. La procedura di destituzione è ora in corso.

7.47 Subito dopo il fermo di Cinturrino il Capo della Polizia Pisani ha dato disposizioni per l'iter di destituzione dalla Polizia di Stato. Lo ha detto lo stesso Pisani al Corriere della Sera. "Chi tradisce la nostra missione tradidisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica.Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità" Da chiarire la posizione degl altri poliziotti:possibili altre contestazioni oltre il favoreggiamento e l' omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Rogoredo, i testimoni: «Da Cinturrino martellate anche a un disabile» x.com

Rogoredo, Cinturrino confessa e chiede scusa: "Ho perso la testa". Intanto si sblocca il Dl Sicurezza, ma lo scudo legale per gli agenti ora traballa - facebook.com facebook