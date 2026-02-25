Rogoredo il capo della polizia Pisani | Via la divisa a Cinturrino va destituito subito

Il capo della polizia Pisani ha deciso di rimuovere immediatamente Cinturrino dalla divisa, dopo aver valutato un episodio di grave condotta. La decisione deriva da un comportamento che non lascia spazio a dubbi e richiede un intervento rapido. La scelta si basa sulla necessità di mantenere l’ordine e la disciplina all’interno della forza. La vicenda ha sollevato molte preoccupazioni tra gli agenti e i cittadini della zona.

Dopo il fermo, "ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la destituzione dalla Polizia di Stato" di Carmelo Cinturrino. Lo dichiara il capo della polizia, Vittorio Pisani, in un'intervista al Corriere della Sera. Alla domanda dell'intervistatore se la decisione sia stata presa senza attendere l'esito, almeno parziale, del procedimento penale, Pisani ha risposto: "Sì, perché chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il capo della Polizia Pisani: «Via la divisa a Cinturrino. Il caso di Rogoredo è chiaro e grave, lo destituiamo subito. Rispetto delle scelte dei pm e dei giudici»

Rogoredo, l'ombra che ferisce la divisa: l'assistente capo Cinturrino e la necessità di verità fino in fondo richiamata dal capo della Polizia (G. Cavalleri)
Il caso dell'ex poliziotto Carmelo Cinturrino scuote Milano e colpisce al cuore la credibilità delle istituzioni. La vicenda della sparatoria di Rogoredo, con l'uccisione di un pusher, non è soltanto

