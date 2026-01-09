Il referendum sulla giustizia rappresenta un’occasione importante per i cittadini di esprimersi su temi fondamentali. Marco Travaglio, ospite a La7, invita alla partecipazione, sottolineando che la decisione spetta al popolo, non alla casta politica. La mobilitazione per la raccolta firme è un passo essenziale per garantire che la voce dei cittadini venga ascoltata e che le riforme siano frutto di un reale coinvolgimento democratico.

“Il governo impone una riforma costituzionale al Parlamento e poi ci regala persino il referendum, come se fosse una concessione “. Con questo affondo sarcastico il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, apre il suo intervento a Otto e mezzo, su La7, entrando nel vivo del dibattito sul referendum per la separazione delle carriere dei magistrati, che il governo guidato da Giorgia Meloni punta a celebrare il 22 marzo. Il direttore del Fatto spiega che quella sulla data non è una scelta neutrale ma una mossa politica precisa: “Prima anomalia: il governo ha imposto al Parlamento, senza nemmeno cambiare una virgola, un testo di riforma costituzionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum giustizia, Travaglio rilancia su La7 la mobilitazione per la raccolta firme: “Non decide la casta ma il popolo”

