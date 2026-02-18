Referendum Travaglio a La7 | Teniamoci stretta la Costituzione ed evitiamo di farla riscrivere da questi analfabeti
Marco Travaglio ha criticato duramente il progetto di revisione costituzionale durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, sostenendo che rischia di compromettere i principi fondamentali dello Stato. Secondo il giornalista, la proposta di modifica nasce da politici poco preparati e potrebbe indebolire la tutela dei diritti dei cittadini. Travaglio ha invitato gli italiani a mantenere salda la Costituzione, evitando di affidarla a chi, a suo avviso, non la comprende. La sua voce si unisce a quella di altri oppositori che temono un cambiamento rischioso per la stabilità democratica.
“Teniamoci stretta questa Costituzione ed evitiamo di farla riscrivere da questi analfabeti”. È l’appello pronunciato a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, invita a votare No al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. Circa le motivazioni principali del No, Travaglio sottolinea: “Bisogna spiegare ai cittadini che cosa succede a loro come vittime potenziali di errori giudiziari, perché magari vengono indagati ingiustamente o vengono denunciati da qualcuno che ce l’ha con loro e li trascina davanti a un pm. Ma quale pm si troveranno, quando le carriere saranno separate e Nordio, Tajani e la Meloni avranno completato l’opera, come già ci hanno annunciato di voler fare, cioè trasformare il pm in un avvocato dell’accusa, come lo chiama Nordio?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Referendum giustizia, i sindaci per il no: “Non serve riscrivere male la Costituzione”Diversi sindaci italiani si sono schierati contro il prossimo referendum sulla giustizia, esprimendo un giudizio negativo.
Referendum, Travaglio a La7: “Quando la politica prova a mettersi sopra la magistratura, i cittadini si incazzano”Marco Travaglio attacca duramente durante la trasmissione su La7.
«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026
Argomenti discussi: Travaglio sulla riforma: Pensano così di vendicarsi dei magistrati che li hanno condannati; Referendum giustizia, Anna Falcone: Magistratura tiene in piedi la democrazia, con la riforma sarà sotto ricatto; Referendum giustizia, Formigli: Perché sale il No? Si sta capendo che c'è in ballo la sopravvivenza dello Stato liberale; Referendum, Giannini: Al comitato del ‘No’ chiesta la lista dei finanziatori, al ‘Sì’ no: è una lista di proscrizione.
Referendum, Travaglio sul fotomontaggio di Atreju: Fratelli d’Italia si vergogni, se fa queste miserie umane è perché è disperato. Su La7La domanda è: ma è la riforma Nordio va contro i magistrati? No, è una riforma che va contro di noi cittadini. Travaglio spiega perché votare No al referendum sulla giustizia e commenta duramente la ... ilfattoquotidiano.it
Referendum, Travaglio smonta la tesi di Sallusti e la card del Comitato Sì: Il No non c’entra niente con Torino. Su La7Sallusti confonde Saviano con Travaglio, il quale smonta la card social del Comitato 'Sì Riforma', che immortala l'immagine dell'aggressione al poliziotto durante gli scontri di Torino, con la scritta ... ilfattoquotidiano.it
Perché NO. Guida al referendum su magistratura e politica in poche semplici parole. Con Marco Travaglio I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sabato 28 febbraio THIENE (Vicenza), alle 21.00 al teatro comunale sarò in scena con il mio monologo “Scomode facebook
Ad Agorà, su Rai2, in un faccia a faccia con Marco Travaglio, ho spiegato punto per punto perché al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo voterò SÌ. x.com