Marco Travaglio ha criticato duramente il progetto di revisione costituzionale durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, sostenendo che rischia di compromettere i principi fondamentali dello Stato. Secondo il giornalista, la proposta di modifica nasce da politici poco preparati e potrebbe indebolire la tutela dei diritti dei cittadini. Travaglio ha invitato gli italiani a mantenere salda la Costituzione, evitando di affidarla a chi, a suo avviso, non la comprende. La sua voce si unisce a quella di altri oppositori che temono un cambiamento rischioso per la stabilità democratica.

“Teniamoci stretta questa Costituzione ed evitiamo di farla riscrivere da questi analfabeti”. È l’appello pronunciato a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, invita a votare No al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. Circa le motivazioni principali del No, Travaglio sottolinea: “Bisogna spiegare ai cittadini che cosa succede a loro come vittime potenziali di errori giudiziari, perché magari vengono indagati ingiustamente o vengono denunciati da qualcuno che ce l’ha con loro e li trascina davanti a un pm. Ma quale pm si troveranno, quando le carriere saranno separate e Nordio, Tajani e la Meloni avranno completato l’opera, come già ci hanno annunciato di voler fare, cioè trasformare il pm in un avvocato dell’accusa, come lo chiama Nordio?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio a La7: “Teniamoci stretta la Costituzione ed evitiamo di farla riscrivere da questi analfabeti”

Referendum giustizia, i sindaci per il no: “Non serve riscrivere male la Costituzione”Diversi sindaci italiani si sono schierati contro il prossimo referendum sulla giustizia, esprimendo un giudizio negativo.

Referendum, Travaglio a La7: “Quando la politica prova a mettersi sopra la magistratura, i cittadini si incazzano”Marco Travaglio attacca duramente durante la trasmissione su La7.

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.