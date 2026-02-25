Rogoredo Pisani | Cinturrino fuori dalla Polizia

Carmelo Cinturrino il poliziotto accusato di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo, non è più in stato di fermo ma recluso in carcere. Lo ha deciso il Giudice per le Indagini Preliminari stamane. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

