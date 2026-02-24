Rogoredo Pisani Capo Polizia | Cinturrino ex agente Un delinquente

Rogoredo, un ex agente è stato arrestato per aver rubato un cinturino. La causa è un tentativo di furto avvenuto nel negozio di un centro commerciale. Il capo della Polizia sottolinea che, nonostante questo episodio, l’immagine dei poliziotti di Milano rimane solida grazie all’impegno degli investigatori. La notizia mette in evidenza come anche le forze dell’ordine affrontino episodi isolati, senza compromettere la fiducia della comunità nel loro lavoro quotidiano.

“Se sono preoccupato per l’immagine della Polizia di Stato dopo i fatti di Rogoredo? L’immagine sana è quella dei colleghi investigatori della Questura di Milano e questo è molto importante perché noi abbiamo necessità di essere punto di riferimento per la nostra collettività e il cittadino deve avere quotidianamente fiducia nel nostro operato. Quindi penso che aver dimostrato come la Polizia di Stato ha operato l’arresto di un ex appartenente alla Polizia di Stato, anzi lo definirei un delinquente, penso che questa sia l’immagine sana del nostro modo di operare”. Così il Capo della Polizia Vittorio Pisani sul fermo di Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia di Stato, indagato per omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il "metodo" fatto di violenze e coperture nel boschetto di Rogoredo non è solo un caso giudiziario, ma una ferita che la Polizia di Stato ha deciso di medicare con la massima intransigenza. Dopo il fermo di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo accusato di omic