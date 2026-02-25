rogoredo e il cesto della nostra convivenza

ITALIA. Per i milanesi (e non solo) Rogoredo evoca una della zone dello spaccio, forse la più problematica. In queste settimane olimpiche la vicinanza con l’arena di Santa Giulia e il viavai di tifosi hanno un po’ colorato il grigio di un luogo che sa di marginalità e disperazione. Il bosco che lambisce i binari, una delle piazze più attive del mercato degli stupefacenti, è stato teatro anche della morte violenta di un pusher, uno dei tanti che hanno fatto della zona la loro base. Sembrava il classico controllo degenerato per l’atteggiamento minaccioso dello spacciatore, la verità si è invece rivelata molto differente. Il poliziotto avrebbe sparato non per difendersi, ma per ben altri motivi la cui reale entità è in corso di definizione. Ma il quadro che sta emergendo è a tinte fosche, una storiaccia, un regolamento di conti degno di una certa letteratura americana noir dove le forze dell’ordine non sempre stanno dalla parte giusta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche:

Nella fragilità della convivenza

Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia"

Temi più discussi: Un’ora di agonia. Mansouri poteva essere salvato; Rogoredo non è un caso isolato; Rogoredo, Carmelo Cinturrino: Ho sbagliato. Ma un collega lo attacca: Pestava un disabile; Il poliziotto di Rogoredo non poteva agire da solo, non scadiamo nella retorica della mela marcia.

Rogoredo e il cesto della nostra convivenzaITALIA. Per i milanesi (e non solo) Rogoredo evoca una della zone dello spaccio, forse la più problematica. In queste settimane olimpiche la vicinanza con l’arena di Santa Giulia e il viavai di tifosi ... ecodibergamo.it

Cinturrino non è il male imprevisto, è il figlio tragico di un luogo chiamato RogoredoIl poliziotto e lo spacciatore si erano già incontrati prima di quella notte. Si erano incontrati nel bosco della droga. È lì che le loro storie si sono intrecciate e fatte tragedia, ed è solo lì che ... vita.it

"Non bisogna cadere nello sbaglio di perdere fiducia nelle forze dell’ordine a causa di un infame e di un traditore" Le parole di Paolo Del Debbio a #4disera in merito al caso Rogoredo - facebook.com facebook

Per Meloni e il tempo delle mele (marce) Un omicidio volontario e una messa in scena per simulare la legittima difesa Arrestato l’agente che ha sparato e ucciso a Rogoredo Alla sua versione ha voluto credere solo il governo Che ora lo scarica: è una mela m x.com