Nella fragilità della convivenza

Una piazza priva di panchine e con una rampa mancante causa difficoltà ai disabili. La mancanza di spazi adeguati rende difficile muoversi e vivere l’area quotidianamente. Il marciapiede troppo stretto crea problemi di sicurezza e congestione. La scarsa attenzione alle esigenze dei cittadini si fa sentire nel comportamento degli utenti e negli interventi di manutenzione. La situazione rimane invariata nonostante le richieste di intervento da parte dei residenti.

© Cms.ilmanifesto.it - Nella fragilità della convivenza

Anticipazioni Uno stralcio dalla relazione della paesaggista in occasione delle Giornate internazionali di studio del paesaggio di Treviso. Quest'anno il tema scelto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche è «Healthscapes». Ripensare lo spazio pubblico significa interrogarsi non sulla sua forma ma «quali relazioni renda possibili». Progettare per l'incertezza anziché per il controllo