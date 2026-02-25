Omicidio Rogoredo Cinturrino resta in carcere dopo decisione gip capo polizia Pisani | Via la divisa va destituito subito

Durante l’interrogatorio del 24 febbraio, Cinturrino ha cercato di sostenere la linea della legittima difesa, ma non ha potuto negare la messinscena. Ha ammesso di aver "perso la testa" quando ha capito che Mansouri stava morendo e, "per mettere una toppa", ha chiesto al collega di andare in commiss. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Rogoredo, il capo della polizia Pisani: "Via la divisa a Cinturrino, va destituito subito"Il capo della polizia Pisani ha deciso di rimuovere immediatamente Cinturrino dalla divisa, dopo aver valutato un episodio di grave condotta.

Cinturrino resta in carcere, convalidato l’arresto per l'omicidio del pusher di Rogoredo: Ho perso la testa, poi la messainscenaIl poliziotto 41enne ha confermato la ricostruzione degli inquirenti, ma ha negato di aver mai chiesto il pizzo ai pusher. Il capo della polizia Pisani: Va destituito subito, ha tradito il giuramento ... msn.com

Omicidio di Rogoredo, l’agente Cinturrino resta in carcereDisposta la custodia cautelare il poliziotto che il 26 gennaio ha ucciso lo spacciatore Abderrahim Mansouri, tentando poi di depistare le indagini. Resta in cella Carmelo Cinturrino, l’assistente capo ... lettera43.it

Marco Travaglio attacca la maggioranza di governo per le parole dopo l'omicidio di Rogoredo a favore dell'agente poi indagato e arrestato. #travaglio #rogoredo - facebook.com facebook

#omnibus Il commento di Sergio Rizzo sull'omicidio di Rogoredo: "Sembra ci fosse un sistema, i politici dovrebbero pensare bene prima di parlare" x.com