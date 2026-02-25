Il capo della Polizia Pisani | Cinturrino destituito subito Ora chiarire la posizione degli altri agenti

"Subito dopo il fermo disposto dall'autorità giudiziaria, ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla Polizia di Stato". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, parlando del caso Rogoredo e dell'arresto dell'agente Carmelo Cinturrino. "Chi tradisce la nostra missione - aggiunge - tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. Il processo penale ha dinamiche che richiedono tempo, mentre l'azione disciplinare ha senso se è tempestiva, altrimenti rischia di perdere di significato". L'indagine sui fatti di Rogoredo è ancora in corso. Quali aspetti restano da chiarire? "Innanzitutto - prosegue Pisani - la posizione degli altri poliziotti coinvolti, per i quali si potrebbero configurare ulteriori contestazioni sul piano giuridico, oltre al favoreggiamento e l'omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Rogoredo, il capo della polizia Pisani: "Via la divisa a Cinturrino, va destituito subito"Il capo della polizia Pisani ha deciso di rimuovere immediatamente Cinturrino dalla divisa, dopo aver valutato un episodio di grave condotta.

Omicidio Rogoredo, trovati 5mila euro nella casa di Cinturrino. Il capo della polizia: “Va destituito subito”Carmelo Cinturrino ha nascosto 5mila euro in contanti nella sua casa di Carpiano, probabilmente per motivi legati all’indagine in corso.

Temi più discussi: Rogoredo, il capo della polizia Pisani: Cinturrino ex agente. Un delinquente; Caserta: Il Capo della Polizia alla mostra fotografica Il coraggio delle donne: la vita al di là del cancro; Cinturrino? Un delinquente, il capo della polizia sull'arresto per l'omicidio di Rogoredo: Ormai ex poliziotto: nessun agente opera fuori dalle regole; Giorno dedicato alla memoria, il capo della polizia arriva a Savona.

Agente killer a Rogoredo, il capo della polizia Pisani: Destituzione immediata per lui e verifiche sugli altriIl capo della Polizia: Chi tradisce la nostra missione tradisce il giuramento alla Repubblica. Avviate verifiche sull'intero commissariato ... ilfattoquotidiano.it

Omicidio Rogoredo, trovati 5mila euro nella casa di Cinturrino. Il capo della polizia: Va destituito subitoGli investigatori hanno trovato 5mila euro in contanti nella casa di Carmelo Cinturrino a Carpiano (Milano). Vittorio Pisani, capo della polizia: Va destituito subito, indagini anche in commissariato ... fanpage.it

Il Capo della Polizia Vittorio Pisani annuncia la linea del massimo rigore - facebook.com facebook

Rogoredo, il capo della polizia Pisani: "Via la divisa a Cinturrino, va destituito subito" #rogoredo x.com