Isc Fracassetti-Capodarco vince la First Lego League con robotica e lavoro di squadra

Gli studenti dell’Isc Fracassetti-Capodarco hanno conquistato il primo posto alla First Lego League Challenge. Sabato 31 gennaio, la squadra “Capo d’Arc”, composta da bambini e ragazzi di Capodarco, ha affrontato per la prima volta la tappa marchigiana di questa competizione internazionale di robotica e discipline STEAM. Hanno dimostrato di saper lavorare bene insieme e di avere una buona preparazione, portando a casa un risultato che fa parlare di sé.

**Un primo successo straordinario per l'Isc Fracassetti-Capodarco alla First Lego League Challenge.** Sabato 31 gennaio, la squadra "Capo d'Arc", composta da alunni della scuola primaria e secondaria di Capodarco, ha partecipato per la prima volta alla tappa marchigiana della **First Lego League Challenge – Unearthed 2025-2026**, la competizione internazionale di robotica educativa e discipline STEAM, che coinvolge ogni anno migliaia di giovani in tutto il mondo. La competizione, svolta presso l'Ipsia "O. Ricci" di Fermo, ha visto la squadra "Capo d'Arc" vincere il primo posto assoluto nella **finale del Robot Game**, la parte più tecnica e competitiva della manifestazione.

