Ritrovato a Milano Diego Baroni il 14enne scomparso | sta bene

Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso dal 12 gennaio, è stato ritrovato a Milano nella mattinata di lunedì. Al momento, si trova in buone condizioni e sta bene. La notizia rassicura la famiglia e la comunità locale, che avevano seguito con apprensione le sue sorti.

Diego Baroni, il ragazzino di 14 anni di San Giovanni Lupatoto di cui non si avevano più notizie dalla mattina del 12 gennaio, è stato ritrovato nella mattinata di lunedì a Milano. Come riferiscono i colleghi di MilanoToday, il giovane si sarebbe presentato in una comunità per minori di via.🔗 Leggi su Veronasera.it

Diego Baroni, ritrovato a Milano in buone condizioni il 14enne scomparso nel VeroneseDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio nel Veronese, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni.

Diego Baroni ritrovato: «È in buone condizioni». Il 14enne scomparso il 12 gennaio era a MilanoDiego Baroni, il 14enne scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Diego Baroni scomparso da Verona. Il telefono del 14enne agganciato a Milano e i video su TikTok; Diego, scomparso da lunedì: l’unica traccia resta nei contatti su Tik Tok; Camminata con preghiera per Diego Baroni, mentre le ricerche continuano.

Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l’adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a ... fanpage.it

Diego Baroni ritrovato: «È in buone condizioni». Il 14enne scomparso il 12 gennaio era a MilanoSAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Diego Baroni è stato ritrovato a Milano. Il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso è stato rintracciato dalla polizia. Lo ha riferito ... ilmattino.it

+++ Sta bene lo studente 14enne che si era allontanato il 12 gennaio dalla provincia di #Verona. “E’ stato ritrovato a Milano dalla Polizia", comunica la mamma a “Chi l’ha visto”, poco dopo aver affidato alla trasmissione un accorato appello rivolto al ragazzo. - facebook.com facebook