Cammelli col passaporto? Presto sarà una realtà in Arabia Saudita

In Arabia Saudita i cammelli potrebbero presto ottenere il passaporto e diventare cittadini ufficiali. Il governo sta lavorando a una legge che riconosce i cammelli come esseri censiti, aprendo la strada a un cambiamento sorprendente. Fino a ora, questi animali erano solo simboli delle dune, ma ora potrebbero avere diritti e documenti propri. La notizia ha sorpreso molti, anche perché non si era mai sentito parlare di cammelli con uno status legale simile.

In Arabia Saudita i cammelli non saranno più solo i leggendari abitanti delle dune, ma diventeranno cittadini “censiti” a tutti gli effetti. Il Vice Ministro dell’Ambiente, Mansour Almushaiti, ha infatti presentato ufficialmente il Passaporto per i Cammelli, un’iniziativa che mira a trasformare radicalmente la gestione di questi animali, pilastri della cultura e dell’economia locale. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di modernizzazione del Paese, noto come Saudi Vision 2030, con l’obiettivo di portare ordine, trasparenza e standard internazionali in un settore finora legato a tradizioni informali. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cammelli col passaporto? Presto sarà una realtà in Arabia Saudita Approfondimenti su Arabia Saudita In Arabia Saudita ci sarà un treno super lusso tutto italiano In Arabia Saudita nasce un progetto innovativo: un treno di lusso completamente italiano. De Siervo annuncia: «L’anno prossimo la Supercoppa non sarà in Arabia Saudita. Ci hanno fatto offerte da…» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Chinese police escort to enter SANDDUNE DESERT |S8, EP117 Ultime notizie su Arabia Saudita Argomenti discussi: Cammelli, in Arabia Saudita saranno presto dotati di passaporto digitale (ma servirà anche al loro benessere?); In Arabia Saudita verranno presto rilasciati passaporti per i cammelli; Vero passaporto per il mondo Il linguaggio universale del cibo. Cammelli, in Arabia Saudita saranno presto dotati di passaporto digitale (ma servirà anche al loro benessere?)Sì, è vero: è stato lanciato il Passaporto per i Cammelli, con l’obbiettivo di regolamentare il settore dei cammelli. Ma il loro benessere? greenme.it Partita la DAKAR da Yanbu, in Arabia Saudita a bordo del Camion 913 NUNZIA, una cara amica di Donnavventura ! Buon Anno e Buon divertimento ! - facebook.com facebook Nel corso della visita ufficiale in Arabia Saudita, il Ministro @GuidoCrosetto ha incontrato il Governatore della General Authority for Military Industries ( @GAMI_KSA), Ahmad Abdulaziz Al-Ohali durante il World Defense Show 2026. Nel corso dell’incontro è sta x.com

