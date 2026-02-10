Cammelli col passaporto? Presto sarà una realtà in Arabia Saudita
In Arabia Saudita i cammelli potrebbero presto ottenere il passaporto e diventare cittadini ufficiali. Il governo sta lavorando a una legge che riconosce i cammelli come esseri censiti, aprendo la strada a un cambiamento sorprendente. Fino a ora, questi animali erano solo simboli delle dune, ma ora potrebbero avere diritti e documenti propri. La notizia ha sorpreso molti, anche perché non si era mai sentito parlare di cammelli con uno status legale simile.
In Arabia Saudita i cammelli non saranno più solo i leggendari abitanti delle dune, ma diventeranno cittadini “censiti” a tutti gli effetti. Il Vice Ministro dell’Ambiente, Mansour Almushaiti, ha infatti presentato ufficialmente il Passaporto per i Cammelli, un’iniziativa che mira a trasformare radicalmente la gestione di questi animali, pilastri della cultura e dell’economia locale. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di modernizzazione del Paese, noto come Saudi Vision 2030, con l’obiettivo di portare ordine, trasparenza e standard internazionali in un settore finora legato a tradizioni informali. 🔗 Leggi su Cultweb.it
