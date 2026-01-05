Concorso infanzia e primaria PNRR3 convocazioni prova orale Dal 19 gennaio in Lombardia dal 20 in Lazio IN AGGIORNAMENTO

Sono disponibili le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, relative alle graduatorie DDG n. 2398/2025. Le convocazioni sono state inviate a candidati ammessi che hanno raggiunto il voto minimo. Le prove in Lombardia iniziano il 19 gennaio, mentre in Lazio dal 20 gennaio. Gli aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio in Lombardia, dal 20 in Lazio IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO] Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: prime convocazioni prova orale infanzia e primaria dal 19 gennaio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE] La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Materiali di preparazione inclusi; Concorso docenti PNRR3, Infanzia e Primaria: voti minimi prova orale [Aggiornato al 29 Dicembre]; Concorso docenti PNRR3: al via le prove orali. Estrazione della lettera tra fine dicembre e inizio gennaio (Elenco); Concorso PNRR 3 docenti, prova orale: ecco come si svolgerà. Esempi domande prova orale Concorso PNRR 3 Docenti - La prova orale del concorso PNRR 3 per docenti prevede domande disciplinari estratte dai candidati al momento dell'esame. ticonsiglio.com

Esempi tracce lezione simulata per il Concorso PNRR 3 per Docenti - Rendiamo disponibili esempi delle tracce estratte negli ultimi concorsi per insegnanti espletati, utili per preparars ... ticonsiglio.com

Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO] - La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi ... orizzontescuola.it

200 posti per Istruttori servizi educativi scuole infanzia e nidi CONCORSO PUBBLICO comunale 2026 https://www.workisjob.com/amp/19043/concorso/200-posti-per-istruttori-servizi-educativi-scuole-infanzia-e-nidi-concorso-pubblico-comunale-2026/ - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.