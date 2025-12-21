Lodi in arrivo un finanziamento da 30mila euro per il bando Città che legge

Lodi si prepara a ricevere un finanziamento di 30 mila euro nell’ambito del bando “Città che legge”. Questa opportunità rappresenta un riconoscimento per l’impegno della comunità e per le iniziative culturali promosse nel tempo. Il contributo contribuirà a rafforzare i progetti dedicati alla promozione della lettura e della cultura cittadina. Lodi, 21 dicembre 2025 – Un riconoscimento che premia il lavoro di rete e la visione culturale costruita negli ultimi anni.

Lodi, 21 dicembre 2025 – Un riconoscimento che premia il lavoro di rete e la visione culturale costruita negli ultimi anni. Il Comune di Lodi si è classificato al quarto posto a livello nazionale nel bando Città che Legge 2024, ottenendo un finanziamento di 30mila euro con il progetto “Correnti“. Un risultato che colloca Lodi a un gradino dal podio tra i 14 Comuni vincitori – su 49 progetti presentati – rendendola inoltre l’unico Comune della Lombardia assegnatario nella categoria riservata agli enti tra i 15mila e i 50mila abitanti. Il bando, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, era rivolto ai Comuni già in possesso della qualifica di Città che Legge per il triennio 2024-2026 e mirava a sostenere progetti capaci di promuovere la lettura attraverso azioni integrate, continuative e inclusive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

