Ciclone Harry la Regione modifica l’avviso per i ristori

La Regione Siciliana ha cambiato le regole per i ristori destinati a chi ha subito danni dal ciclone Harry. Ora le modalità di richiesta e i criteri sono diversi, con l’obiettivo di aiutare più rapidamente le imprese colpite. La decisione arriva dopo le proteste di alcuni gestori di stabilimenti balneari e attività costiere.

La Regione Siciliana ha modificato l’avviso relativo ai ristori destinati ai gestori di stabilimenti balneari e ad altre attività economiche costiere danneggiate dal ciclone Harry. Le novità, introdotte su indicazione del Presidente Renato Schifani e a seguito di un confronto con la Protezione Civile nazionale, semplificano la documentazione richiesta e confermano la possibilità di cumulare i contributi provenienti da diversi enti, sia locali che nazionali. Le nuove regole saranno operative dal 17 febbraio 2026. La decisione di rivedere l’avviso, pubblicato inizialmente il 3 febbraio, mira a velocizzare l’erogazione dei fondi e a ridurre gli oneri burocratici per i beneficiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

