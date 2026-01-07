Lavori Hera sulla rete dell’acquedotto in via Destra del Porto modifiche alla viabilità

A partire dalle ore 15 di venerdì 9 gennaio e fino all’alba di domenica 11 gennaio, Hera effettuerà interventi sulla rete idrica in via Destra del Porto, vicino alla rotonda del ponte della Resistenza a Rimini. Durante i lavori, sarà modificata temporaneamente la viabilità per consentire le operazioni di riqualificazione delle reti dell’acquedotto. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali indicazioni temporanee.

A partire dalle ore 15 di venerdì 9 e fino all’alba di domenica 11 gennaio Hera interverrà sulla rete idrica di Rimini in via Destra del Porto in prossimità della rotonda del ponte della Resistenza per la riqualificazione delle reti dell’acquedotto.Hera precisa che l'obiettivo di questo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Lavori Hera sulla rete dell’acquedotto in via Destra del Porto, modifiche alla viabilità Leggi anche: Maxi voragine, slittano i lavori Hera sulla rete principale dell’acquedotto del Comune di Verucchio Leggi anche: Voragine sulla provinciale: lavori Hera sulla rete principale dell'acquedotto, frazione senza acqua La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rete di teleriscaldamento di Forlì: intervento da 15 milioni finanziato con il Pnrr - Ripartiti i sei cantieri della multiutility Hera per recuperare il calore del termovalorizzatore. ilnordestquotidiano.it

Al via i lavori Hera per le opere di sicurezza idraulica del potabilizzatore di Conselice - Sono iniziati recentemente, nel Comune di Conselice, i lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’area di via Guglielma in cui è situato l’impianto di potabilizzazion ... ravennawebtv.it

Lavori sulla rete idrica del Gruppo Hera. Possibili cali di pressione martedì - 30 di martedì 1° aprile, per lavori programmati alla rete idrica... ilrestodelcarlino.it

Dal 7 gennaio ripartono a Forlì i lavori Hera per l’estensione della rete di teleriscaldamento x.com

Dal 7 gennaio ripartono nell’area industriale i lavori Hera di estensione della rete del teleriscaldamento a Forlì - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.