Riqualificazione del portone e dei lampioni storici del Palazzo Comunale | il progetto del sindaco di Foligno

Parte a Foligno l'operazione di riqualificazione del portone storico del Palazzo Comunale e dei lampioni storici della città. E tutto questo grazie ai fondi ottenuti dall'amministrazione comunale, rispettivamente dal mondo del volontariato e dal Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino. La nuova operazione arriva dopo che il Comune, insieme al Rotary Club Foligno, aveva già fatto installare un impianto di illuminazione artistica del ‘Torrino’; tagliato gli alberi, riattivato l'orologio comunale, illuminato la facciata comunale e ripulito il balcone. “Lo storico portale ligneo della facciata del palazzo comunale verrà interamente restaurato, così come il portone ligneo d’ingresso agli uffici di via Colomba Antonietti: considero il palazzo comunale come ‘la casa di tutti i folignati’ e proprio per questo deve essergli riservata l’attenzione che merita”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

