Lavori | approvato il progetto di riqualificazione del parecchio del Parco della Pace

È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio del Parco della Pace a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area, contribuendo alla valorizzazione del parco e alla qualità dell’ambiente urbano. L’intervento è stato definito in conformità con le esigenze di gestione e tutela del verde pubblico, nel rispetto delle normative vigenti.

San Giuliano Terme (PI), 5 gennaio 2026 – Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area adibita a parcheggio del Parco della Pace di Pontasserchio. L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato l'intervento che trasformerà completamente l'area, creando un parcheggio moderno, sostenibile e pienamente accessibile con spazi verdi e alberature. L'investimento complessivo ammonta a 1.235.000 euro, finanziato attraverso il bando regionale 'Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici'. Il progetto prevede la realizzazione di 179 posti auto complessivi per autovetture convenzionali, di cui 9 riservati a persone con disabilità, e 2 stalli rosa dedicati alle donne in gravidanza.

