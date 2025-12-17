Villaricca manomissione dell’impianto di condizionamento del Palazzo Baronale | inagibile sala del Consiglio comunale

A Villaricca, un episodio di manomissione dell’impianto di condizionamento nel Palazzo Baronale ha causato gravi danni, rendendo inagibile la Sala del Consiglio Comunale. La denuncia ai Carabinieri segnala infiltrazioni d’acqua e danni strutturali, mettendo a rischio l’uso degli spazi istituzionali e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la tutela del patrimonio storico.

Grave episodio a Villaricca all'interno del Palazzo di Baronale, dove, stando a quanto denunciato ai Carabinieri della locale stazione, ci sarebbe stata una manomissione dell'impianto di condizionamento che ha provocato ingenti infiltrazioni d'acqua e reso non agibile la Sala del Consiglio Comunale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti tecnici, alcuni elementi dell'impianto installati nel salone perdevano.

