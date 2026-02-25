Riposto lavori abusivi in area vincolata | cantiere sequestrato dai Carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio nella zona di Praiola. Operazione di controllo a Riposto, nel Catanese, dove i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno effettuato un’ispezione in un cantiere situato in località Praiola, area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del corretto assetto urbanistico, con particolare attenzione alle zone soggette a protezione. Presentata una CILA, ma i lavori erano già iniziati. Durante gli accertamenti è emerso che un uomo di 60 anni, residente a Riposto, aveva presentato proprio quel giorno una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per il ripristino di un muro perimetrale. Tuttavia, i controlli hanno rivelato che nei giorni precedenti erano già stati eseguiti interventi di ben altra portata: uno scavo di circa 10 metri per 18 e la realizzazione di una piattaforma in cemento di circa 3 metri per 8. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

