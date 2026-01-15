Tagliava abusivamente un bosco in area protetta | cantiere sequestrato

Nell’area protetta di Ostuni, i carabinieri forestali hanno sequestrato un cantiere di taglio abusivo in contrada Pascarosa. Si tratta di un episodio di disboscamento illegale, che si inserisce in un contesto di controlli già avviati nella zona, volta a tutelare il patrimonio ambientale locale. L’intervento evidenzia l’importanza di preservare le aree naturali e di contrastare le attività illecite che danneggiano l’ambiente.

A pochi mesi da un episodio simile, un nuovo caso di disboscamento illegale è stato scoperto nel territorio di Ostuni, dove i carabinieri forestali hanno sequestrato un cantiere di taglio abusivo in contrada Pascarosa, sulle colline della "Città Bianca".

