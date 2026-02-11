Ripristino delle ambulanze a Riposto e Mascali Marano M5s | Premiato impegno a tutela dei cittadini

Arrivano buone notizie per i cittadini di Riposto e Mascali. Le ambulanze, ferme da tempo, saranno ripristinate presto. La notizia è stata annunciata dal Movimento 5 Stelle, che ha sottolineato come sia stato premiato l’impegno per tutelare la salute della gente in zona. La decisione arriva dopo settimane di attesa e preoccupazione tra i residenti, che ora potranno contare di nuovo su un punto di riferimento importante in caso di emergenza.

La deputata regionale aveva presentato un'interrogazione parlamentare urgente: "Sono felice che la Regione siciliana sia tornata sui suoi passi rispetto ad una scelta insensata" "Quella dell’imminente ripristino delle ambulanze di Riposto e Mascali, nel Catanese, è un’ottima notizia per tutti i cittadini di quel comprensorio che erano stati privati, senza motivo, di un punto di riferimento fondamentale per la tutela del loro diritto alla salute. Sono felice che la Regione siciliana sia tornata sui suoi passi rispetto ad una scelta insensata che depotenziava di fatto servizi di emergenza-urgenza essenziali per il tutto il territorio di Giarre".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La situazione delle ambulanze a Riposto, Mascali e Marano evidenzia un grave problema di accesso ai servizi sanitari.

L’amministrazione comunale di Riposto annuncia l’inizio dei lavori per rifare il manto stradale nelle vie interessate dai precedenti lavori di posa dei cavi.

