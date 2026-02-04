Telenovela Catania-Trapani altro rinvio | ecco quando si giocherà

La partita tra Catania e Trapani cambia ancora data. Dopo il rinvio di venerdì scorso, non si sa ancora quando si giocherà. La partita è stata spostata a causa dei festeggiamenti per Sant’Agata e ora si aspetta una nuova comunicazione ufficiale. La situazione resta incerta e i tifosi aspettano di sapere quando potranno vedere la loro squadra in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Catania-Trapani, si cambia ancora. Sta assumendo i contorni della telenovela la gara che si sarebbe inizialmente dovuta disputare venerdì 7 febbraio, poi rinviata in un primo momento a data da destinarsi (LEGGI QUI) vista la concomitanza dei festeggiamenti della patrona Sant’Agata. Quella data era stata, poi, trovata nel giorno successivo alle 17:30 ma neanche in questo caso c’è stato il placet del Prefetto che ha costretto la Lega Pro a correre di nuovo ai ripari fissando il match per mercoledì 18 febbraio alle 20:30. Spettatori interessati della vicenda sono soprattutto la capolista Benevento (54) e la Salernitana (46) che è terza (Catania secondo a quota 51), in campo in questo fine settimana contro Picerno e Audace Cerignola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Alla fine la Lega Pro ha deciso di spostare la partita tra Catania e Trapani, che era stata rinviata inizialmente senza una nuova data.

Sabato 7 febbraio si giocherà il derby tra Catania e Trapani, dopo un cambio di programma.

