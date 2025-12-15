Cristian Chivu aggiorna sulle condizioni dei giocatori infortunati dell'Inter, confermando il recupero di Darmian in vista della Supercoppa, anche se non sarà disponibile in campo. L'allenatore si concentra anche su altre questioni legate alla rosa, offrendo un quadro dettagliato degli aggiornamenti medici e delle strategie della squadra in vista dell'importante appuntamento.

Infortuni Inter, parla Chivu: «Darmian verrà in Supercoppa. E Calhanoglu…»

Inter News 24 Infortuni Inter: mister Chivu recupera Darmian per la Supercoppa, anche se non sarà utilizzabile. E per quanto riguarda Calhanoglu invece.. Dopo una settimana intensa, segnata da critiche e tensioni per la sconfitta europea, l’allenatore dell’ Inter, il rumeno Cristian Chivu, può godersi il sapore della vetta solitaria. La vittoria ottenuta in trasferta a Genova ha spento i “mal di pancia” e rilanciato i nerazzurri in testa alla classifica. LEGGI ANCHE: Moviola Genoa Inter: CdS promuove Doveri, anche se ha sbagliato questo Nonostante l’euforia per il trionfo, il tecnico ha mantenuto alta l’attenzione sul quadro completo. Internews24.com

Genoa-Inter, Chivu: "Prova di maturità e di carattere, ci siamo rimboccati le maniche" - L'allenatore nerazzurro commenta a Sky la vittoria contro il Genoa: "Dopo il gol subito siamo stati attenti e ci siamo portati a casa la cosa più importante, cioè i tre punti. sport.sky.it