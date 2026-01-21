Melicucco – – su Amazon arriva il libro di Rino Rosario Logiacco “I caduti di Melicucco” Prima Guerra Mondiale.. edito dalla PaceEdizioni . Un altro dei tanti obbiettivi ci comunica il nostro corrispondente Rino Logiacco, questa volta, in veste di scrittore. Un primo traguardo raggiunto grazie alla tenacia ed alla sua voglia di emozionarci sempre di più. Grazie ad Oreste Pace Editore, che ci ha creduto dopo aver valutato gli scritti. Una bella soddisfazione poter pubblicare un libro di storia, un libro che racconta perché è scoppiata la guerra, quando è scoppiata e quali sono stati i paesi che entrarono nel conflitto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - In uscita “I caduti di Melicucco” Prima Guerra Mondiale, di Rino Rosario Logiacco

Leggi anche: Rino Barillari, l’aggressione di Depardieu e il processo: “La guerra è guerra”

Nella terza puntata di Prima di noi, la Seconda Guerra Mondiale mette alla prova Nadia e i suoi figli. Niente sarà come primaNella terza puntata di Prima di noi, la Seconda Guerra Mondiale influisce profondamente sulla vita di Nadia e dei suoi figli, segnando un nuovo inizio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Villaseta, completata la segnaletica sui dossi in via Caduti di Marzabotto; Via Gallucci più accessibile ai residenti, ridotta l'area pedonale; Dorgali: mareggiata al porto di Su Gologone, alberi caduti e strade chiuse; Cereo Mastri Artigiani: programma festeggiamenti 2026 (date e orari).

L’ottima prestazione corale della nostra squadra deve farci riflettere ancor di più sulla qualità dei singoli, farci ricredere sui giudizi troppo affrettati che talvolta vengono dati. Tra i diversi giocatori, ieri sera, gli occhi sono caduti su Ardon Jashari. La prima uscita - facebook.com facebook