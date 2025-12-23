Aumenti in busta paga da circa 150 euro, arretrati da circa 2mila euro e anche un bonus una tantum da poco meno di 150 euro. Arriva il rinnovo del contratto per il reparto Scuola e Istruzione, con la sottoscrizione definitiva per il triennio 2022-2024. Un rinnovo che porterà quindi aumenti in busta paga da gennaio per i docenti e per il personale Ata. Agli aumenti, come detto, si aggiungeranno gli arretrati, considerando che il contratto riguarda il triennio 2022-2024, già concluso. Inoltre, come annunciato dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, viene anche previsto un bonus aggiuntivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scuola, firmato il nuovo contratto: quanto cresce la busta paga tra aumenti, arretrati e bonus

Leggi anche: Firmato il nuovo contratto per la scuola: aumenti, arretrati e bonus per docenti e personale Ata

Leggi anche: Firmato il rinnovo CCNL Scuola 2022-2024: aumenti in busta paga, arretrati e novità dal 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Contratto scuola 2022-24, dopo l'ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva il 23 dicembre; Aumenti scuola, arretrati (in una soluzione) e date: la guida completa al nuovo contratto docenti; Nuovi arrivi in Agenzia: in ingresso 3.300 neoassunti; firmato contratto di acquisizione di 12 aerei M-346 F Block 20 per l’Austria.

Scuola, firmato il nuovo contratto: aumenti da 150 euro per i prof e 110 per gli Ata - Con il nuovo anno arriveranno aumenti di 150 euro al mese per i docenti e 110 euro al mese per gli Ata nonché arretrati pari, rispettivamente, a 1. ilsole24ore.com