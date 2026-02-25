Rinnovato il consiglio dei Cecinai Confcommercio Pisa

Contribuire alla valorizzazione di un prodotto d'eccellenza del territorio e alla sua promozione. Questi gli obiettivi principali del rinnovato consiglio direttivo dei Cecinai di Pisa e provincia di Confcommercio, in collaborazione con Associazione Amici di Pisa e Compagnia di Calci. La realtà che rappresenta imprenditori e ristoratori di Pisa e provincia specializzati nella preparazione della cecina ha confermato nel ruolo di presidente Massimo Savino e Claudio Barachini come vicepresidente. "Sono molto contento di continuare a rappresentare un gruppo che nasce proprio per tutelare e promuovere un prodotto identitario della nostra storia e della nostra cultura gastronomica", le parole del presidente dell'Associazione Cecinai Massimo Savino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche:

ConfGuide Confcommercio, rinnovato il Consiglio direttivo: Cinini riconfermata presidente

Calci: rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Temi più discussi: Buie. Rinnovato il Consiglio della CI; Rinnovato il Consiglio di Fondazione Its Incom Academy: Riccardo Comerio Presidente; Pontedera, rinnovato il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri; Consiglio comunale dei ragazzi convocato per il 19 febbraio.

Rinnovato il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Rieti: Giuseppe Pusceddu presidenteConcluse le procedure per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rieti il giorno 16 febbraio 2026, si è insediato il nuovo Consiglio che guiderà l’ ... rietinvetrina.it

Trapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei CommercialistiTrapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti. Si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Co ... itacanotizie.it