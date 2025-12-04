Calci | rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
Martedì 2 dicembre, in sala consiliare, si è svolta la cerimonia di proclamazione degli eletti del rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) del Comune di Calci, che rimarrà in carica due anni. I nuovi consiglieri, in tutto dodici, hanno scelto al loro interno Gaia Cicalò. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Parma Calcio ha rinnovato il proprio impegno verso l’inclusione, la partecipazione e i valori sociali che da sempre caratterizzano il Club. Il 2 dicembre, durante l’allenamento dei Parma Vai su X
Parma Calcio e Ebury hanno rinnovato la loro collaborazione per il quarto anno consecutivo - facebook.com Vai su Facebook
Calci, la replica di Angelo Mignosa alla mozione di sfiducia - Il presidente del consiglio comunale di Calci replica alla mozione di sfiducia presentata dai consiglieri del gruppo di minoranza "Uniti per Calci" Calci, 17 marzo 2025 - Secondo lanazione.it
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto - Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina in Sala San Michele si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino ... Lo riporta msn.com