Calci | rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Pisatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 2 dicembre, in sala consiliare, si è svolta la cerimonia di proclamazione degli eletti del rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) del Comune di Calci, che rimarrà in carica due anni. I nuovi consiglieri, in tutto dodici, hanno scelto al loro interno Gaia Cicalò. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

