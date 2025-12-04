Martedì 2 dicembre, in sala consiliare, si è svolta la cerimonia di proclamazione degli eletti del rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) del Comune di Calci, che rimarrà in carica due anni. I nuovi consiglieri, in tutto dodici, hanno scelto al loro interno Gaia Cicalò. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Calci: rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze