ConfGuide Confcommercio rinnovato il Consiglio direttivo | Cinini riconfermata presidente

Il gruppo ConfGuide Confcommercio Pisa annuncia il rinnovo delle cariche associative, con la riconferma di Cinini come presidente. Un passo importante per consolidare la direzione e rafforzare il ruolo delle guide turistiche nel territorio. L’assemblea ha sottolineato l’impegno a promuovere qualità, professionalità e crescita del settore, rinnovando la fiducia nel team dirigente per affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo.

Pisa, 18 dicembre 2025 - Sono state rinnovate le cariche associative del gruppo ConfGuide Confcommercio Pisa. Nel corso dell’incontro, aperto dal direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, si è proceduto all’elezione del consiglio direttivo, chiamato a guidare il gruppo nel prossimo mandato e a proseguire il lavoro di rappresentanza, tutela e valorizzazione delle guide turistiche del territorio. L’assemblea ha confermato Antonella Cinini alla presidenza del gruppo ConfGuide Confcommercio Pisa, riconoscendone l’impegno e la continuità dell’azione svolta negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

