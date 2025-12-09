Opera al Teatro Sociale | il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi
Il Teatro Sociale di Como conclude l’anno con uno dei capisaldi del grande repertorio italiano: Nabucco di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20.00 e domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15.30.Questa produzione che ha come teatro capofila il Teatro Ponchielli di Cremona. 🔗 Leggi su Quicomo.it
“Bellezza mia - anatomia tragicomica della vita delle ragazze": il teatro sociale approda in carcere
"Io sono Vito Curlo", la replica dello spettacolo sul calciatore fasanese al Teatro Sociale
"Medeae": successo a Nocera Superiore tra teatro, archeologia e sociale
Il Teatro Sociale di Como in stile club per il concerto omaggio a Battiato. Biglietti in prevendita - facebook.com Vai su Facebook
Nizza Monferrato: al Teatro Sociale arriva “Carmen, opera libera in prosa” – Giovedì 4 dicembre ore 21 - Prosegue la stagione di prosa al Teatro Sociale di Nizza Monferrato con “Carmen, opera libera in prosa”, in scena giovedì 4 dicembre alle 21. Secondo gazzettadasti.it
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it