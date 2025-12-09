Opera al Teatro Sociale | il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi

Il Teatro Sociale di Como conclude l’anno con uno dei capisaldi del grande repertorio italiano: Nabucco di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20.00 e domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15.30.Questa produzione che ha come teatro capofila il Teatro Ponchielli di Cremona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

