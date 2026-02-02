Referendum sulla giustizia sostenitori del Sì e del No | in Confindustria il confronto di Aiga

Lunedì a Reggio Calabria si è svolto un dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia. Alla riunione, organizzata dalla Sezione Aiga locale con la collaborazione di Camera penale e Confindustria Giovani, si sono confrontati sostenitori del Sì e del No. La discussione è stata acceso, con opinioni diverse ma senza polemiche eccessive. La sede di Confindustria ha fatto da sfondo a un confronto aperto sui cambiamenti proposti dalla riforma.

Lunedì 2 febbraio 2026, nella sede di Confindustria Reggio Calabria, si è svolto un dibattito pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia, organizzato dalla Sezione Aiga locale in collaborazione con la Camera penale e Confindustria Giovani. L'evento ha riunito imprenditori, professionisti e cittadini per affrontare in modo approfondito le principali novità della riforma proposta, che riguarda la struttura del potere giudiziario e la sua indipendenza. Il confronto ha coinvolto rappresentanti dei due schieramenti principali: il Fronte del Sì e il Fronte del No, ciascuno con posizioni chiare e argomentazioni tecniche.

