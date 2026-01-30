Disabilità la sperimentazione della riforma si estende a 40 nuove province | dal 1° marzo 2026 attivo il nuovo sistema di accertamento e valutazione multidimensionale

Il governo ha deciso di estendere la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell'invalidità civile a 40 province in più. A partire dal 1° marzo 2026, le autorità locali adotteranno questa metodologia innovativa, che mira a valutare la disabilità in modo più completo. La misura interessa tutte le aree coinvolte dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di rendere più efficiente e accurato il procedimento di riconoscimento delle invalidità.

Il decreto-legge Pnrr approvato dal Consiglio dei Ministri estende a ulteriori 40 province la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell’invalidità civile previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. La misura diventerà operativa dal 1° marzo 2026 e introduce la valutazione multidimensionale per l’elaborazione del Progetto di vita delle persone con disabilità. Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha annunciato: “Estendiamo a ulteriori 40 province, a partire dal 1° marzo 2026, la sperimentazione del nuovo sistema che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e introduce la nuova valutazione multidimensionale per l’elaborazione del Progetto di vita”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

