Riforma Corte dei Conti | Fazzi ANCREL sottolinea l’importanza dei controlli per garantire responsabilità e qualità della spesa pubblica

La nuova legge 12026 riequilibra la responsabilità erariale, valorizzando revisori e pareri tecnici senza ridurre la tutela del bilancio pubblico. Firenze, 25 febbraio) – “La responsabilità erariale si può anche riequilibrare, ma solo se la Corte dei Conti continua a presidiare con forza la tenuta dei conti pubblici e la qualità dei controlli”. È questo, secondo Luciano Fazzi, vicepresidente dell’Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL), il cardine su cui deve ruotare la riforma avviata con la legge 12026. Lo chiarisce a Firenze, nel corso della giornata di studio ‘La riforma della Corte dei Conti: uno sguardo di insieme e l’impatto sugli Enti Locali’, organizzata dalla Città Metropolitana con l’Associazione Contare, ANCREL, Upi e Anci Toscana. Fazzi, nella sua analisi, mette in luce sia le innovazioni sia le potenziali criticità del testo, con particolare attenzione agli effetti sul sistema dei controlli pubblici e sul ruolo della magistratura contabile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

