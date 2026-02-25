Riforma arbitri oggi l’incontro Gravina Rocchi | tutti i dettagli del nuovo progetto e cosa cambierà davvero Ultimissime

Gravina e Rocchi hanno organizzato un incontro per discutere la riforma degli arbitri, a causa delle recenti critiche sul loro operato. Durante la riunione, si analizzeranno le modifiche previste, tra cui l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici e procedure più snelle. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime partite e le modalità di intervento in campo. La riunione si conclude con un confronto aperto sui prossimi passi.

