Gravina prepara la rivoluzione degli arbitri via alla riforma e al nuovo organismo | tutti i dettagli
La FIGC e Gravina hanno deciso di creare una nuova società indipendente per gli arbitri, a causa di problemi di gestione e critiche recenti. La riforma mira a migliorare l’efficienza e l’autonomia degli arbitri, ispirandosi al modello inglese. La società dovrebbe essere pronta entro l’inizio della prossima stagione, con nuovi strumenti e formazione dedicata. Questa mossa punta a rafforzare il ruolo degli arbitri e a ridurre le contestazioni durante le partite. La decisione è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi.
La FIGC e Gravina accelerano sulla creazione di una società indipendente per gli arbitri sul modello inglese, operativa dalla prossima stagione. Nuova governance, contratti professionali e separazione netta tra gestione tecnica e politica.🔗 Leggi su Fanpage.it
