Arbitri la riforma | oggi l’incontro Gravina-Rocchi I dettagli del progetto

Gravina ha incontrato Rocchi per discutere della riforma degli arbitri, causata dalla necessità di migliorare la gestione degli arbitri professionisti. La proposta prevede la creazione di un nuovo organismo indipendente che si occuperà di coordinare 40 direttori di gara in Serie A, B e Coppa Italia. Durante l’incontro sono stati analizzati i dettagli del progetto e le modalità di attuazione. La discussione prosegue per definire i prossimi passi.

Partono oggi i lavori per trasformare l’idea di Gabriele Gravina di una classe arbitrale d’élite in un fatto. Il presidente federale ha fretta, i direttori di gara sono continuamente al centro delle polemiche: bisogna fare qualcosa e occorre farla adesso. L’appuntamento è per le 15 in via Allegri. L’incontro sarà introdotto da Gravina, ma si tratterà di una riunione prettamente tecnica che vedrà coinvolti per il momento i rappresentanti degli arbitri (il designatore Rocchi, ma è stato invitato anche il vicepresidente Aia Massini). Nella prossima riunione interverranno anche quelli di Lega Serie A e Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gravina prepara la rivoluzione degli arbitri, via alla riforma e al nuovo organismo: tutti i dettagliLa FIGC e Gravina hanno deciso di creare una nuova società indipendente per gli arbitri, a causa di problemi di gestione e critiche recenti.

Arbitri, la rabbia del Napoli: De Laurentiis scrive a Gravina, i dettagliIl presidente del Napoli ha scritto a Gravina dopo una decisione arbitrale che ha causato proteste tra i tifosi.

Temi più discussi: Arbitri, verso riforma del sistema: cosa potrebbe cambiare secondo la bozza; Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismo. E Gravina bacchetta l'Aia; Oggi l’appello: Zappi rischia di decadere. Il verdetto apre alla riforma sugli arbitri; Gravina prepara la rivoluzione degli arbitri, via alla riforma e al nuovo organismo: tutti i dettagli.

Arbitri, la riforma: oggi l’incontro Gravina-Rocchi. I dettagli del progettoLa Figc punta alla creazione di un nuovo organismo indipendente che dall’anno prossimo gestisca 40 direttori di gara professionisti per Serie A, B e Coppa Italia ... gazzetta.it

Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismoROMA – La tensione tra FIGC e AIA non accenna a diminuire. Anzi, lo scontro istituzionale si fa sempre più aspro dopo la conferma in appello della sospensione ... thesocialpost.it

"Mi lascia molto perplesso la telefonata di Rocchi a Gravina, mi fa venire in mente alcuni anni in cui c’era una gestione degli arbitri complessa. Continuiamo a far finta che Rocchi ogni anno debba andar via, ora questa nuova società arbitrale di cui si pavent - facebook.com facebook

TUTTOSPORT - Atalanta-Napoli, De Laurentiis si è mosso in prima persona con Gravina e Rocchi ift.tt/zdijfKw x.com