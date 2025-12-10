Incendio all' interno di una azienda per lo smaltimento dei rifiuti
Martedì 9 dicembre, un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio all’interno di un’azienda di Muggiò specializzata nel trattamento e smaltimento dei rifiuti. Il rogo, che ha interessato un macchinario, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
