I pasti scolastici possono aiutarci a salvare il pianeta e le future generazioni | lo studio

Una recente ricerca dell’University College London evidenzia come garantire pasti scolastici sani a tutti i bambini entro il 2030 possa contribuire significativamente alla riduzione della malnutrizione e dell’impatto ambientale. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile, tutelando la salute delle nuove generazioni e il benessere del pianeta. Un impegno che richiede attenzione e collaborazione a livello globale, anche nel settore dell’istruzione e della ristorazione scolastica.

Secondo una ricerca dell'University College London, garantire a tutti i bambini del mondo un pasto scolastico sano entro il 2030 ridurrebbero la malnutrizione del 24% e dimezzerebbero l'impatto ambientale.

