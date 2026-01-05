Strage di Paupisi ricostruita la calotta cranica della figlia 16enne | colpita dal papà con una pietra mentre dormiva

Nella tragedia di Paupisi, la giovane di 16 anni, unica sopravvissuta, è stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per ricostruire la calotta cranica, dopo essere stata colpita dal padre con una pietra mentre dormiva. Le sue condizioni stanno migliorando, offrendo un segnale di speranza in un episodio segnato da grande dolore e dolore.

