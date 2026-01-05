Strage di Paupisi ricostruita la calotta cranica della figlia 16enne | colpita dal papà con una pietra mentre dormiva

Nella tragedia di Paupisi, la giovane di 16 anni, unica sopravvissuta, è stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per ricostruire la calotta cranica, dopo essere stata colpita dal padre con una pietra mentre dormiva. Le sue condizioni stanno migliorando, offrendo un segnale di speranza in un episodio segnato da grande dolore e dolore.

Pluriomicidio di Paupisi, anche i figli colpiti in casa - Salvatore Ocone ha ucciso la moglie Elisa Polcino con una grossa pietra e ha colpito i figli in casa, poi li trascinati fino all'auto ed è fuggito. rainews.it

Strage di Paupisi, la 17enne Antonia Ocone è sveglia e respira in autonomia - Nella mattinata di oggi, Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi, colpita violentemente al capo dal padre Salvatore, attualmente recluso al carcere di Capodimonte, è stata trasferita dall'unità complessa ... ilmattino.it

ISERNIA, ANTONIA OCONE TORNA ALLA VITA: LA 16ENNE SOPRAVVISSUTA ALLA FURIA DEL PADRE NELLA STRAGE DI PAUPISI DIMESSA DAL NEUROMED Dopo due mesi trascorsi prima in Terapia Intensiva e poi in Neuroriabilitazione, è stata dime - facebook.com facebook

Strage di famiglia a Paupisi, operata la figlia sopravvissuta: sta meglio x.com

