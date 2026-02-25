Riemergono capolavori barocchi | Napoli rivive tesori musicali

Un tesoro musicale riemerge dopo secoli di oblio. Napoli si prepara a rivivere un capitolo dimenticato della sua storia musicale. Venerdì 27 febbraio, alle 19, nel suggestivo Complesso monumentale e biblioteca dei Girolamini, andrà in scena Voci Svelate, il concerto inaugurale di un ambizioso progetto di valorizzazione del patrimonio musicale napoletano. A dirigere l’evento sarà Antonio Florio, alla guida della Cappella Neapolitana, ensemble specializzato nel repertorio napoletano di età moderna. Il programma musicale si concentra sulle composizioni sacre di Gaetano Veneziano, scritte tra la fine del ‘600 e i primi anni del ‘700 per le monache del Conservatorio dello Spirito Santo. I manoscritti autografi, conservati nel Fondo Musicale dei Gerolamini, rappresentano un tesoro inedito della musica barocca. Tra i brani in programma, spiccano le musiche destinate a suore come Eugenia, Camilla Fasano ed Elena Starace, esecutrici di spicco dell’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

