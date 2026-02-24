' Splendidi Barocchi - I capolavori musicali delle corti europee' appuntamento culturale

Il concerto ‘Splendidi Barocchi - I capolavori musicali delle corti europee’ si svolge domenica 1 marzo alle 17.30 nella chiesa di San Paolo a Mirabello, organizzato dal Comune di Terre del Reno con l’Orchestra Barocca di Bologna. La scelta di questo luogo intimo e ricco di storia mira a valorizzare le melodie del XVII e XVIII secolo, portando il pubblico in un viaggio musicale tra le corti di Europa. L’evento coinvolge appassionati e curiosi di musica antica.

Domenica 1 marzo alle 17.30, la chiesa di San Paolo a Mirabello, ospiterà il concerto 'Splendidi Barocchi - I capolavori musicali delle corti europee', un appuntamento di grande valore culturale promosso dal Comune di Terre del Reno in collaborazione con l'Orchestra Barocca di Bologna e la Parrocchia di San Paolo. L'iniziativa propone un viaggio musicale attraverso le sonorità del Barocco europeo, eseguite da musicisti specializzati e arricchite dalla partecipazione di cori del territorio. Il concerto sarà curato dall'Orchestra Barocca di Bologna e vedrà l'esecuzione di un repertorio di alto livello, capace di valorizzare non solo la musica ma anche il contesto architettonico e storico della chiesa di San Paolo.