Mostri Barocchi al Monastero dei Benedettini

Domenica 8 febbraio alle 10:30, al Monastero dei Benedettini, si tiene il terzo appuntamento di “Officine Artistiche”. Un laboratorio pensato per bambini che vogliono scoprire il patrimonio culturale attraverso l’arte. Questa volta, il focus sarà sui “Mostri Barocchi”, un’occasione per immergersi in un mondo di figure strane e affascinanti create dall’arte del Seicento. Particolarmente adatto ai più piccoli, il laboratorio vuole stimolare la creatività e la curiosità dei bambini, portandoli dentro l’arte dei grandi maestr

Il laboratorio “Mostri Barocchi” accompagnerà bambine e bambini partecipanti alla scoperta della storia di Catania, scoprendo le caratteristiche del suo stile architettonico. Terminata la fase narrativa, si passerà al laboratorio pratico: con la tecnica della cartapesta realizzeranno un originale mascherone barocco, ispirato a creature, volti e decorazioni osservate al Monastero. Ogni appuntamento è unico e si può acquistare singolarmente al prezzo di 9€, ma insieme formano un percorso completo e coinvolgente: scopri il calendario completo su officineculturali.net e approfitta della tariffa speciale di 4 laboratori al prezzo di 30€ anziché 36€.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Mostri Barocchi

Durante le festività natalizie, musei e siti storici di Palermo offrono visite guidate, laboratori e degustazioni per adulti e bambini.

La seconda stagione di Percy Jackson and the Olympians è finalmente in arrivo, portando gli spettatori nel suggestivo Mare dei Mostri e introducendo nuovi dèi e avventure.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mostri Barocchi

Argomenti discussi: Mostri barocchi.

Foto di guerra. Apre la mostra al MonasteroAl Monastero del Lavello di Calolziocorte si apre la mostra Memorie contro la guerra - Diapositive su vetro 1915 - 1918, visitabile fino al 30 dicembre. La mostra è aperta il venerdì dalle 9.30 alle ... ilgiorno.it

Eventbrite, la fantastica mostra al Monastero del CarmineDiciassette giorni di mostre fotografiche, incontri e dibattiti in alcuni degli splendidi contenitori storici di Città Alta a Bergamo. Eventbrite – Equilibrio Sottile, la Terra oggi per un futuro ... bergamonews.it

Mostri Barocchi 8 febbraio alle 10:30 Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena #Catania #eventisicilia26 #visitsicilyinfo officineculturali.net/eventi/laborat… Info: 334 9242464 (anche tramite hatsApp) x.com

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 10:30 presso il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena a Catania si svolgerà "Mostri Barocchi", laboratorio ludico-didattico per bambini e bambine a cura di Officine culturali. Maggiori informazioni sul portale Discove - facebook.com facebook