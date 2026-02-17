Morto Marzio Mazzanti cantante degli Homo Sapiens vinse Sanremo nel 1977 | i funerali a Fornacette

Marzio Mazzanti, cantante degli Homo Sapiens, è morto a 80 anni dopo una lunga malattia. Nel 1977, ha conquistato ilFestival di Sanremo con il brano “Bella da morire”, diventando uno dei volti più noti della musica italiana degli anni Settanta. I funerali si terranno a Fornacette, il paese dove l’artista era nato e aveva vissuto.

Marzio Mazzanti, cantante e bassista degli Homo Sapiens, è morto all'età di 80 anni. Lo storico gruppo pisano aveva vinto il Festival di Sanremo del 1977 con la canzone "Bella da morire". Nell'ultimo periodo le condizioni di salute di Mazzanti erano peggiorate. La sua ultima apparizione in tv risale al 2023. I funerali di Marzio Mazzanti si sono tenuti oggi nella chiesa Regina Pacis di Fornacette (Pisa).