Marzio Mazzanti, cantante degli Homo Sapiens e vincitore di Sanremo nel 1977, è morto a causa di una grave malattia. La notizia arriva poco prima dell’inizio della nuova edizione del festival, sorprendendo fan e colleghi. Mazzanti aveva 70 anni e continuava ad essere ricordato per il suo contributo alla musica italiana.

A pochi giorni dall’inizio di una nuova edizione di Sanremo, una triste notizia colpisce il mondo della musica e dello spettacolo. È morto Marzio Mazzanti, fondatore, cantante e bassista degli Homo Sapiens, la storica band pisana che nel 1977 ha vinto il Festival con la canzone Bella da morire. Homo Sapiens, è morto il fondatore Marzio Mazzanti. Marzio Mazzanti degli Homo Sapiens è morto a 80 anni. Il musicista aveva visto le proprie condizioni di salute peggiorare negli ultimi mesi, ma fino alla fine è rimasto legato alla sua musica e al gruppo che aveva contribuito a fondare nel lontano 1966. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Marzio Mazzanti, il cantante degli Homo Sapiens vincitori di Sanremo 1977

Morto Marzio Mazzanti cantante degli Homo Sapiens, vinse Sanremo nel 1977: i funerali a FornacetteMarzio Mazzanti, cantante degli Homo Sapiens, è morto a 80 anni dopo una lunga malattia.

L'Homo Sapiens è africano: una ricercatrice ascolana nel team dello studio che conferma le nostre originiNuovi studi sui fossili rinvenuti in Marocco, condotti da un team di ricercatori, confermano che l’origine dell’Homo Sapiens è in Africa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.