La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi del Governo contro due leggi regionali: quella della Toscana sul turismo e affitti brevi, e quella della Puglia sul salario minimo. La decisione rappresenta un intervento importante nel panorama legislativo italiano, rafforzando le autonomie regionali e le iniziative locali su temi chiave come lavoro e settore turistico.

© Iltempo.it - **Consulta: Schlein, 'ok Puglia e Toscana su salario minimo e affitti, governo respinto'**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “La Corte costituzionale respinge i ricorsi del Governo contro la legge regionale della Toscana su turismo e affitti brevi e contro la legge regionale della Puglia sul salario minimo. Sentenze che riaffermano il primato delle regole e l'equilibrio tra i poteri". Così la segretaria del partito democratico, Elly Schlein. "Questa destra propone la pessima autonomia differenziata di Calderoli, anch'essa smontata dalla Corte, e poi però impugna tutte le iniziative regionali che non piacciono al governo. Meloni prenda atto che ha fallito nel tentativo di bloccare le regioni che stanno solo sopperendo alle sue mancanze: approvi subito la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo e una legge per regolare gli affitti brevi dando poteri ai sindaci”. Iltempo.it

