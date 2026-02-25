Ricostruzione post-sisma il ministero risponde a Tassinari Forza Italia | Governo al lavoro ora 12 mesi decisivi per il Commissario

Dodici mesi per definire il processo di ricostruzione. È arrivata la risposta del ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare all’ordine del giorno presentato dalla parlamentare forlivese Rosaria Tassinari e accolto dal Governo il 20 dicembre 2024, riguardante la ricostruzione del patrimonio abitativo privato nei territori dell’Appennino tosco-romagnolo colpiti dal sisma del 18 settembre 2023. Nella nota ministeriale, spiega la deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna, “viene delineato con chiarezza il percorso della gestione futura della ricostruzione, dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale e la nomina del Commissario straordinario. È previsto che il Commissario, entro dodici mesi dalla nomina, definisca e strutturi l’intero processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo tra interventi di immediata riparazione per gli edifici con danni lievi, interventi di ripristino o ricostruzione puntuale per quelli con danni gravi e interventi di ricostruzione integrata dei centri e dei nuclei storici o urbani maggiormente colpiti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

