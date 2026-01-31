Pnrr Salute Tassinari Forza Italia | Bene il tavolo del Governo ora basta ritardi

Il responsabile di Forza Italia, Tassinari, commenta positivamente l’apertura del tavolo di monitoraggio sul Pnrr Salute da parte del Governo. “È un passo importante, ma ora bisogna accelerare per evitare altri ritardi”, dice. La sanità territoriale, infatti, non può più aspettare e necessita di interventi concreti.

Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna, interviene sullo stato di attuazione della Missione 6 del Pnrr “Il Governo ha fatto bene ad aprire un tavolo di monitoraggio e accompagnamento sul Pnrr Salute. E' un segnale di responsabilità e di attenzione verso i cittadini, perché la sanità territoriale non può più aspettare”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna, intervenendo sullo stato di attuazione della Missione 6 del Pnrr. “Da tempo - prosegue Tassinari - denunciamo i ritardi accumulati da molte Regioni, tra cui purtroppo anche l’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

